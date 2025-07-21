В Красноярском крае сокращают лимит на добычу северного оленя

Власти Красноярского края планируют значительно сократить лимит на добычу северного оленя. Это следует из проекта указа губернатора Красноярского края об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2025-2026 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Салтыковский, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Салтыковский, Коммерсантъ

Согласно документу, с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026-го будет разрешено добыть 3,8 тыс. единиц северного оленя тундрового подвида и 4,1 тыс. — лесного подвида. Для сравнения, в предыдущем аналогичном периоде действовал лимит в 6,25 тыс. и 5,3 тыс. голов соответственно. Таким образом, сокращение составило в сумме около 44%.

«Снижение квот и лимита добычи охотничьих ресурсов в целях исключения ущерба для охотничьих ресурсов Красноярского края произведено с учетом наличия всех обосновывающих материалов и указанием обосновывающих причин»,— говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Как писал «Ъ-Сибирь», поголовье диких северных оленей в Красноярском крае сократилось в 2009-2024 годы в три с половиной раза — с 486 тыс. до 138 тыс.

Валерий Лавский