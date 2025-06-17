Численность диких северных оленей продолжает падать в Красноярском крае

Поголовье диких северных оленей в Красноярском крае сократилось в 2009-2024 годы в три с половиной раза — с 486 тыс. до 138 тыс. Статистические данные привел уполномоченный по правам коренных малочисленных народов (КМН) в регионе Григорий Дюкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Горшков, Коммерсантъ Фото: Сергей Горшков, Коммерсантъ

Господин Дюкарев выступил с докладом о своей работе в 2024 году на сессии законодательного собрания Красноярского края 17 июня. «Коренные и малочисленные народы не раз выходили с инициативами и на правительство Красноярского края в части запрета срезки пантов, в части увеличения штатной численности охотинспекторов, усиления контроля на пропускных пунктах. К сожалению, эти меры не смогли стабилизировать популяцию дикого северного оленя»,— рассказал уполномоченный.

При этом господин Дюкарев считает необходимым сохранить квоту добычи этого животного для охотников из числа коренных народов. Она составляет восемь голов в год для Таймырского Долгано-Ненецкого района и семь — для Эвенкийского. Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года комиссия таймырского райсовета по вопросам содействия в реализации прав КМН и местных национально-культурных автономий предложила на срок до пяти лет запретить промысловую, любительскую и спортивную охоту на дикого северного оленя.

Численность домашних оленей в хозяйствах Красноярского края в 2024 году, напротив, выросла. В настоящее время она составляет почти 130 тыс. голов.

Валерий Лавский