Глава Минтранса прокомментировал массовые ограничения в аэропортах России

Министр транспорта Андрей Никитин сказал, что ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать введение плана «Ковер», из-за которого задерживают и отменяют рейсы. Он пояснил, что это задача военных.

«Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть»,— сказал Андрей Никитин журналистам (цитата по ТАСС).

По словам министра, ведомство будет работать с коллегами из Минобороны и «пытаться что-то сделать». При этом он отметил, что вопрос безопасности пассажиров должен оставаться на первом месте.

На прошедших выходных московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали работу. Ограничения также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля. Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин сообщали, что силы ПВО сбили на подлете к Москве несколько десятков беспилотников.