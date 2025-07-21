«Т Плюс» продал бывшую базу возле строящегося ЖК «Камаполис»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», пермский филиал «Т Плюс» провел торги по реализации бывшей базы МУП «Пермгоркоммунтепло», расположенной по адресу: ул. Дзержинского, 23, 25 и 27а, в Перми. Начальная стоимость актива составила 180,6 млн руб.

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Первые торги прошли в середине июня и были признаны несостоявшимися — из-за отсутствия заявок. По данным «Ъ-Прикамье», на этой неделе состоялись повторные торги, на которых уже присутствовала одна заявка. По данным источника, близкого к компании, заявка поступила от девелопера «Железно». Сумму продажи он не уточнил.

Комплекс «Пермгоркоммунтепло» располагается рядом со строящимся ЖК «Камаполис» кировского девелопера «Железно». «Камаполис» возводится на месте бывшего Пермского мясокомбината, выкупленного в 2021 году кировским агрохолдингом «Дороничи» у группы «Продо». Затем площадка на ул. Дзержинского, 31, перешла кировскому девелоперу «Железно», имеющему с агрохолдингом одних владельцев. В конце 2022 года застройщик заключил с властями Пермского края договор о комплексном развитии территории мясокомбината. Теперь на 13,8 га земли застройщик возводит микрорайон «Камаполис», рассчитанный на 135 тыс. кв. м жилья.

Бывшая база «Пермгоркоммунтепло» (потом ее использовала Пермская сетевая компания) состоит из трех земельных участков общей площадью 10,3 тыс. кв. м. Один из них (2,3 тыс. кв. м) используется на правах аренды. Территория базы предназначена под здания административного корпуса, проходного пункта, административно-бытового корпуса, под здание склада, объекты инженерно-технического обеспечения и общепита. Помимо этих строений, находящихся там, на площадке имеется и теплосеть.

Источники в «Т Плюс» сообщали, что объект в ближайшее время будет выведен из эксплуатации в связи с оптимизацией производственных и офисных площадей. В связи с этим база и выставлена на продажу.