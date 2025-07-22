Невидимая экономика

Вклад Московского метрополитена в экономику города сложно переоценить. Это одно из крупнейших предприятий столицы, которое обеспечивает работой и заказами сотни компаний, способствует развитию новых технологий, росту малого бизнеса и влияет на туристическую сферу. Как утверждают эксперты, оценивать вклад метрополитена в экономику столицы только на основе его непосредственных финансовых показателей нельзя. Влияние метро значительно сложнее и разнообразнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Московского метрополитена Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Как пишет сотрудник Московского государственного строительного университета Алексей Бобров в научной статье «Влияние строительства новых станций метро на градостроительный потенциал района и инвестиционную привлекательность», деятельность метрополитена имеет множество социально-экономических эффектов, некоторые из которых совсем неочевидны. Например, она приводит к экономии инвестиций на развитие уличной сети и парковочных мест, способствует развитию рекламного рынка и увеличению посещаемости городских праздников и мероприятий.

Среди более очевидных факторов: метро выступает одним из основных драйверов в развитии малого бизнеса, туризма и является одним из крупнейших заказчиков промышленных предприятий, сотрудничая с сотнями компаний. Наконец, метрополитен — огромная площадка для внедрения новых технологий, которая способствует росту научного потенциала столицы и укрепляет экспортный потенциал московских компаний.

Стратегический бизнес

Мэр Москвы Сергей Собянин на последнем Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что каждый месяц в столице появляется около 10 тыс. новых компаний. Вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в бюджет Москвы по итогам 2024 года составил порядка 27%, для сравнения: в 2011 году этот показатель составлял 11%. По данным правительства Москвы, налоговые поступления от малых и средних предприятий в прошлом году превысили суммарные платежи от финансово-кредитного сектора и строительной отрасли и составили 1,2 трлн руб. 40% от общего числа работающих москвичей, или 3,4 млн человек, трудятся в МСП. Всего в Москве насчитывается свыше 927 тыс. субъектов МСП — это более 85% от общего числа предприятий в городе и около 14% от общего числа в России.

Такие результаты достигаются в том числе за счет развития инфраструктуры города. Как говорит Евгений Михайленко, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, строительство новых линий метро способствует росту деловой активности и повышает инвестиционную привлекательность территории. В качестве примера он привел район станции метро «Потапово», где наблюдается повышенный интерес со стороны девелоперов, активно реализующих проекты комплексного развития. По его словам, спрос на коммерческие помещения вблизи метро увеличивается в три-пять раз. «Любая транспортная инфраструктура создает места притяжения, формирует пешеходный поток. А значит, там концентрируется экономическая активность, в первую очередь малого бизнеса — места предоставления товаров и услуг. Экономическая же активность равно трудовая занятость населения»,— объясняет президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Рост малого бизнеса создает новые рабочие места. Например, запуск движения по всему маршруту Большой кольцевой линии Московского метрополитена, по оценкам правительства Москвы, не только добавил более 6 тыс. новых рабочих мест в самом метро, но также привел к экономическому оживлению близлежащих к новым станциям районов и позволит создать около 400 тыс. рабочих мест в перспективе нескольких лет.

Туристический запрос

Москва остается самым привлекательным городом России для туристов. В 2024 году столицу посетили 26 млн туристов, которые потратили свыше 1,3 трлн руб., что даже больше, чем в допандемийном 2019 году. Всего сфера туризма дала городскому бюджету 178 млрд руб. «На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 км новых линий метро»,— написал на своей личной странице мэр Москвы Сергей Собянин.

Московское метро и само по себе привлекает туристов. 48 станций столичного метрополитена признаны объектами культурного наследия России, в их оформлении и строительстве принимали участие выдающиеся советские и российские архитекторы, скульпторы и художники. Только в рамках проекта «Экскурсии в метро» в прошлом году метрополитен посетили 5 тыс. человек. Кроме того, в метро регулярно проходят различные культурные мероприятия: выступления музыкантов, театральные постановки.

Но главная роль, которую играет метро в развитии туризма,— простое и доступное перемещение по городу. Так, зарубежные туристы в опросах многократно указывали, что используют для перемещений по российской столице именно метро.

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Как пишет профессор МГУ, доктор географических наук Анна Александрова в научной статье «Актуальные тенденции развития сферы туризма в глобальных городах мира», развитие туризма в крупнейших мегаполисах во многом определятся развитием транспорта. Ученая выделяет несколько тенденций в транспортных системах, которые способствуют росту числа туристов. Во-первых, доступность агломераций — попасть в центр можно легко из пригородов и аэропортов, во-вторых, комфортность передвижения по городу: скорость, понятная навигация, наконец, рост числа экологичных видов транспорта, например трамваев, а также их разнообразие. «Городской транспорт в полной мере участвует в формировании туристского опыта гостей города, совокупности впечатлений и эмоций, которые они получают во время пребывания, а следовательно, отношения посетителя к туристской дестинации»,— заключает Анна Александрова.

Российская столица в полной мере соответствует названным параметрам. Метрополитен давно вышел за пределы Москвы: 29 станций расположены за МКАД, на метро стало возможным добраться до аэропорта Внуково. Развиваются в столице и экологичные виды городского транспорта. Прежде всего трамваи, пассажиропоток на которых за последний год вырос на 20%. Упростилась система навигации, которая с 2014 года стала единой для всех видов городского транспорта.

Промышленные действия

Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей столицы в 2024 году вырос почти на 18% по сравнению с 2023 годом. По данным столичной мэрии, только машиностроительный сектор за последние пять лет нарастил выпуск продукции в 7,5 раза.

Одним из крупнейших заказчиков столичных и российских компаний является метрополитен. С 2010 года для его нужд было закуплено более 4,8 тыс. современных российских вагонов. Только в этом году планируется получить 272 новых вагона самой современной серии «Москва-2024». По оценкам Rollingstock Agency, объем выпуска рельсового транспорта в России до 2030 года может приблизиться к 7 трлн руб., из которых не менее 35% придется на Москву.

По данным правительства Москвы, столичный метрополитен обеспечивает загрузку мощностей более 360 предприятий в разных регионах страны, на которых трудится свыше 30 тыс. человек. Эти предприятия обеспечены стабильным заказом на годы вперед. В самой Москве производством смежной высокотехнологичной продукции, электроники и приборов для различных видов транспорта, в том числе метрополитена, занимается около 760 предприятий, и их число продолжает расти.

«Перспектива значительного стабильного заказа стимулирует конкуренцию и содействует внедрению техники с высокими потребительскими и эксплуатационными характеристиками — поездов "Москва" и трамваев "Витязь-Москва"»,— говорит Сергей Белов, главный редактор и сооснователь Rollingstock Agency. Эксперт также отмечает, что у техники есть хорошие экспортные перспективы.

Технологический вызов

Москва считается одним из лидеров в сфере инноваций. В 2022 году столица заняла первое место в мире по качеству жизни и уровню развития городской инфраструктуры в Индексе городского процветания, который проводится под эгидой Программы ООН по населенным пунктам («ООН-Хабитат»). В 2023 году Москва стала лидером среди 200 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности в рейтинге HSE Global Cities Innovation Index. «Город отличает лидерство по патентной активности, экспорту услуг, а также самая обширная линейка мер поддержки технологического бизнеса»,— отмечает Евгений Куценко, директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Московский метрополитен входит в число лидеров по количеству внедряемых инноваций. За последние годы в московском метро было применено множество прорывных разработок: новейшие эскалаторы с цифровым управлением, энергосберегающие элементы освещения, самые передовые системы безопасности, введены первые в России цифровые станции городского транспорта, запущена функция оплаты по биометрии.

Сейчас одно из самых значимых направлений — беспилотный транспорт. В этом году в Москве начали подготовку к первому этапу запуска беспилотного поезда метро. В 2024 году начался запуск в городских условиях первого в России беспилотного трамвая, программное обеспечение для него было полностью разработано сотрудниками Московского метрополитена, а сама технология принадлежит правительству Москвы. Также специалисты метро разработали технологию для беспилотного катера полиции, который сможет автоматически фиксировать нарушения в акватории Москвы.

Эксперты отмечают, что разработкой беспилотного транспорта заняты сейчас многие компании в мире. «Россия в этом направлении идет в авангарде. Ближайшие годы станут определяющими для перспектив полного беспилота на рельсовом транспорте во всем мире»,— прогнозирует Сергей Белов. По его словам, технически проекты с высоким уровнем автоматизации в мире реализованы пока только на изолированных линиях городского транспорта с относительно невысоким пассажиропотоком. Столичные разработки в этой сфере могут вызвать большой интерес не только в России, но и в других странах.

Метро не только внедряет технологии, но и участвует вместе со своими партнерами в процессе импортозамещения. Так, доля отечественных деталей и комплектующих из дружественных стран в «Москва-2024» достигает уже порядка 95% и продолжает расти. Сейчас идет разработка новых составов «Москва-2026», более 700 таких вагонов пополнят парк метрополитена в 2026–2027 годах. О новых поездах упомянул господин Собянин в своем Telegram-канале: «В "Москва-2026" увеличенная вместимость, широкие двери, межвагонные переходы, мощные системы кондиционирования, подсветка салона в цвет линии, USB и Type-C зарядки для телефонов. В поездах установят фары с новым дизайном, которые автоматически будут приглушать свет при въезде на станцию. Обновится цвет интерьера салона, а также протестируем работу прозрачных мониторов, встроенных в боковое стекло».

Евгений Потапкин