Экс-тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев погиб в результате ДТП в Ленобласти

Бывший участник петербургской группы The Hatters — тромбонист Вадим Рулев и его жена Екатерина погибли в результате ДТП в Ленобласти. По данным 78.ru, супруги стали жертвами дорожной аварии с мотоциклом на 34-м км автодороги «Зверево — Малиновка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Фото: социальные сети

Телеканал уточняет, что господин Рулев управлял мотоциклом и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Land Rover. Байкер и его супруга скончались на месте.

Информацию о гибели музыканта подтвердил директор The Hatters Даниил Мустаев.

«Ъ-СПб» писал, что полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе Ленобласти. ДТП произошло 19 июля около 18:30.

Андрей Цедрик