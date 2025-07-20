Экс-тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев погиб в результате ДТП в Ленобласти
Бывший участник петербургской группы The Hatters — тромбонист Вадим Рулев и его жена Екатерина погибли в результате ДТП в Ленобласти. По данным 78.ru, супруги стали жертвами дорожной аварии с мотоциклом на 34-м км автодороги «Зверево — Малиновка».
Фото: социальные сети
Телеканал уточняет, что господин Рулев управлял мотоциклом и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Land Rover. Байкер и его супруга скончались на месте.
Информацию о гибели музыканта подтвердил директор The Hatters Даниил Мустаев.
«Ъ-СПб» писал, что полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе Ленобласти. ДТП произошло 19 июля около 18:30.