Сборная КНР по синхронному плаванию взяла золото на чемпионате мира в Сингапуре

Китайские синхронистки взяли золото в командном зачете на чемпионате мира. Они выступили с результатом 348,4779 баллов. Среди спортсменок выделилась 17-летняя Сюй Хуэйянь — вчера она заняла первое место в дисциплине «соло» и таким образом завоевала второе золото за два дня.

Серебро завоевала сборная Японии, спортсменки добились 334,7232 балла. На третьем месте — Испания, которая впервые за 14 лет поднялась на пьедестал в командном зачете, сообщает пресс-служба международной спортивной федерации World Aquatics. У испанских синхронисток — 321,1328 баллов. Российские спортсмены не участвовали в этой программе.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В нем соревнуются около 100 российских и белорусских пловцов. Они представляют команды Нейтральных атлетов «Б» (NAB) и Нейтральных атлетов «А» (NAA).