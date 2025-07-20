Главные новости за неделю 14 – 20 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким сообщила 14 июля, что новый склад компании в Шушарах, построенный после крупного пожара в январе 2024 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. «Мы ждали этого 1,5 года с момента пожара. События тех дней сложно передать словами и невозможно забыть. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто был в тот момент рядом, работал не покладая рук, и тем, кто восстановил склад»,— заявила госпожа Ким.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве по факту скандального закрытия спортивного клуба Happy Fitness. Фитнес-клуб на юго-востоке города прекратил работу 1 июля, не предупредив ни клиентов, ни персонал. Администрация ТРЦ настаивает, что Happy Fitness систематически просрочивал и так льготную арендную плату, в связи с чем на этот раз ее было решено повысить. Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб».

Управляющий директор «Кингисеппского машиностроительного завода» Михаил Даниленко заявил, что на базе военно-промышленного холдинга в Петербурге запустили Единый центр по производству морских дронов. В Центре также планируют собирать коптеры и для гражданских целей. Они будут предназначаться для обеспечения безэкипажной эксплуатации, контроля, надзора и выявления нарушений на водных объектах. Устройства актуальны для таких ведомств, как МЧС и Ространснадзор.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему помощнику доктора Андрея Курпатова Алексею Иевскому, которого приговорили к шести годам колонии за мошенничество и кражу вещей у экс-начальника. Сумму размера материального ущерба сократили более чем в два раза. По гражданскому иску Иевского также оштрафовали на 78 млн рублей.

Во вторник, 15 июля, вступило в силу распоряжение комитета по транспорту Петербурга о требованиях к внешнему виду, транспорту и идентификационным номерам курьеров. В частности, новые правила обязывают курьеров иметь опрятный вид, на транспортном средстве (ТС) и одежде должны быть специальные светоотражающие элементы. Также на одежде, сумке и ТС должен размещаться читаемый идентификационный номер.

Сотрудники ФСБ и таможни пресекли попытку ввоза в Россию одной из крупнейших партий кокаина в этом году, сообщила пресс-служба ФТС РФ. Информацию о поставке запрещенного вещества из Латинской Америки петербургские таможенники получили от зарубежных коллег. Более 820 кг кокаина нашли под полом одного из контейнеров с эквадорскими бананами. Для поиска наркотиков использовали служебных собак и инспекционно-досмотровый комплекс.

Средства РЭБ отразили очередную попытку атаки беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти. О действии воздушной опасности утром 17 июля предупреждал глава региона Александр Дрозденко. В Telegram-канале он уточнил, что попытка атаки дронов была отражена в Кировском районе. О наличии или отсутствии повреждений господин Дрозденко информацию не уточнил. После инцидента с БПЛА петербуржцы вновь массово жаловались на качество мобильной связи.

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУ) оштрафовали за материал о работе судебных экспертов, признав ответственным за разжигание ненависти к представителям этой профессии. Суд обязал вуз выплатить 250 тыс. рублей. В апреле прокуратура обратила внимание на размещенный на сайте ЕУ соответствующий аналитический отчет. Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб».

Санкт-Петербург запросил казначейский инфраструктурный кредит в размере 15 млрд рублей на строительство Большого Смоленского моста. Как отметили в Смольном, эти средства внесут существенный вклад в развитие транспортной сети города. Уточняется, что городские власти уже получили положительные заключения всех федеральных органов исполнительной власти и организаций о соответствии инфраструктурного проекта установленным требованиям.

ООО «Сбербанк Инвестиции» вошло в капитал ООО «Фрегат», владеющего одноименным заводом по выпуску вторичного свинца в подмосковном Вознесенске. Долю структура Сбера приобрела у петербургской компании «Озбэттериз» (представляет в РФ интересы белорусского холдинга 1АК-Group). Сумма сделки не уточняется. Проектная мощность предприятия в Подмосковье составляет 170 тыс. тонн отработанных батарей в год.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор участникам организованной группы, которые под видом риелторов осуществляли мошеннические сделки с недвижимостью. Фигурантам удалось завладеть квартирами на набережной Фонтанки, проспекте Энтузиастов, Петропавловской и Кирочной улицах. Общая кадастровая стоимость объектов, приобретенных обманным путем, оценивается примерно в 50 млн рублей.

Вечером 19-го и в ночь на 20 июля Пулково вновь принимало московские авиарейсы в связи с ограничениями в аэропортах столицы из-за очередной атаки беспилотников. В общей сложности в Петербург было перенаправлено 29 рейсов, следовавших в Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. В свою очередь, авиакомпания «Россия» отменила 16 рейсов из Пулково в Москву. На фоне этих событий ОАО «РЖД» организовало отправление с Московского вокзала дополнительного поезда «Сапсан» на раннее утро 21 июля.

В Петербурге на 102-м году жизни скончался почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета Ленинградской армии народного ополчения Зиновий Меркин. Печальную новость в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе Смольного. О дате и времени прощания с господином Меркиным будет объявлено дополнительно.

ФК «Зенит» стартовал с победы в чемпионате России по футболу, обыграв на «Газпром Арене» «Ростов» 2:1. Первая половина встречи петербуржцам не удалась, они даже уступали в счете, но после замен, сделанных тренерским штабом в перерыве матча, характер игры изменился, и точные удары Матео Кассьерры и Андрея Мостового принесли команде три очка. Успешно проявил себя новичок сине-бело-голубых Жерсон, поучаствовавший в обеих голевых комбинациях. Подробнее о матче — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».