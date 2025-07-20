Почетный гражданин Санкт-Петербурга Зиновий Меркин скончался на 102-м году жизни

В Петербурге на 102-м году жизни скончался почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета Ленинградской армии народного ополчения Зиновий Меркин. Печальную новость в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Наш город понес большую утрату. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам. Жизнь Зиновия Леонидовича — пример беззаветной любви к Родине и нашему городу»,— говорится в некрологе от имени губернатора Петербурга Александра Беглова.

На войну Зиновий Меркин ушел в возрасте 17 лет, прибавив себе год. Воевал на Невском пятачке, Курской дуге и на Кавказе. Участвовал в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Румынии и Германии. Служил сапером, затем — в общевойсковой разведке. Был четыре раза ранен, но всегда возвращался в строй. После Победы ветеран вернулся в родной Ленинград, где почти полвека трудился на промышленных предприятиях. В 1990-е годы Зиновий Меркин начал общественную работу в Совете Ленинградской армии народного ополчения и до последних дней активно занимался патриотическим воспитанием молодого поколения.

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», орденом Почета. В год 80-летия Великой Победы Зиновий Меркин был удостоен высшей петербургской награды — звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».

О дате и времени прощания с Зиновием Меркиным будет сообщено дополнительно.

Прежде «Ъ-СПб» писал о кончине на 88-м году жизни знаменитого врача-хирурга, члена Санкт-Петербургского отделения РАН, президента Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, профессора Николая Яицкого.

Андрей Цедрик