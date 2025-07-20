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Аэропорт Пулково принял 29 московских рейсов из-за атаки беспилотников на столицу

После снятия ограничений на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Пулково продолжает работать над стабилизацией расписания.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили утром 20 июля в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», в аэропорт Петербурга в ночь на воскресенье было перенаправлено 29 рейсов, следовавших в Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

В настоящий момент часть рейсов уже отправлена, остальные проходят предполетную подготовку. Для помощи пассажирам в терминале продолжают работать агенты по гостеприимству, а также касса РЖД, уточнили в ВВСС.

«Ъ-СПб» писал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы вечером 19 июля вводились для обеспечения безопасности полетов из-за очередной атаки беспилотников.

Андрей Цедрик

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