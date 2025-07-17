В Ленобласти отразили попытку атаки БПЛА

Средства РЭБ отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. О действии воздушной опасности утром 17 июля предупреждал глава региона Александр Дрозденко.

В Telegram-канале он уточнил, что попытка атаки дронов была отражена в Кировском районе. О наличии или отсутствии повреждений господин Дрозденко не уточнил информацию.

Из-за объявления воздушной опасности в Ленобласти в аэропорту Пулково 1,5 часа действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 6:38 воздушная гавань начала обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ограничения в Пулково до этого вводили 11 июля. Тогда на вылет задержали свыше 40 самолетов.

Татьяна Титаева