Единый центр по производству морских дронов открыли в Петербурге

Управляющий директор «Кингисеппского машиностроительного завода» Михаил Даниленко заявил, что на базе военно-промышленного холдинга в Петербурге запустили Единый центр по производству морских дронов, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В центре также планируют собирать коптеры и для гражданских целей. Они будут предназначаться для обеспечения безэкипажной эксплуатации, контроля, надзора и выявления нарушений на водных объектах. Устройства актуальны для таких ведомств как МЧС и Ространснадзор. Отметим, что в центре есть крытый бассейн, который позволит проводить испытания дронов в любой сезон.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, чтогубернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал запустить беспилотный транспорт в Гатчине и Сосновом Бору,

Андрей Маркелов