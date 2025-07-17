ЕУ оштрафовали на 250 тыс. рублей за отчет о судебной экспертизе

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» на 250 тыс. рублей за аналитический отчет, в котором были признаки унижения российских судебных экспертов, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Внимание на материал «Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий» обратила прокуратура Центрального района. В нем обнаружили признаки, направленные на унижение достоинства российских судебных экспертов. Это выразилось в нанесении вреда их деловой репутации.

Суд признал, что университет нарушил статью о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Образовательную организации оштрафовали на 250 тыс. рублей. В разговоре с «Ъ-СПб» представители Европейского университета заявили, что будут обжаловать решение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в основу обвинения ЕУ в «унижении экспертов» легло заключение эксперта СПбГУ.

Татьяна Титаева