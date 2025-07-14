Новый склад Wildberries в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплутацию

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким сообщила 14 июля в своем Telegram-канале, что новый склад компании в Шушарах, построенный после крупного пожара в январе 2024 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый склад компании Wildberries в Шушарах, построенный на месте сгоревшего комплекса в 2024 году

Фото: Telegram-канал Татьяны Ким Новый склад компании Wildberries в Шушарах, построенный на месте сгоревшего комплекса в 2024 году

Фото: Telegram-канал Татьяны Ким

«Мы ждали этого 1,5 года с момента пожара. События тех дней сложно передать словами и невозможно забыть. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто был в тот момент рядом, работал, не покладая рук, и тем, кто восстановил склад»,— написала госпожа Ким.

Глава Wildberries подчеркнула, что Петербург является одним из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в России, поэтому было сделано все возможное, чтобы создать благоприятные условия для местных предпринимателей.

Бизнесмен добавила, что новый стратегически важный логистический объект обладает улучшенной инфраструктурой, которая отвечает всем стандартам безопасности и технологического отношения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах. В январе 2024 года возгоранию присваивали повышенный номер сложности, огонь распространился на 70 тыс. кв. м. На складе находились 1200 человек, их удалось спасти.

Андрей Маркелов