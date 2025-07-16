Таможенники пресекли поставку 820 кг кокаина под видом бананов в Петербург

Сотрудники ФСБ и таможни пресекли попытку ввоза в Россию одной из крупнейших партий кокаина в этом году, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФТС РФ Фото: Пресс-служба ФТС РФ

Информацию о поставке запрещенного вещества из Латинской Америки петербургские таможенники получили от зарубежных коллег.

Более 820 кг кокаина нашли под полом одного из контейнеров с эквадорскими бананами. Для поиска наркотиков использовали служебных собак и инспекционно-досмотровый комплекс.

По факту случившегося Балтийская таможня возбудила уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что силовики задержали в городе на Неве гражданина Эквадора при попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. У иностранца изъяли 23 кг кокаина, который был расфасован по 23 брикетам.

Андрей Маркелов