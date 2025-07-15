Суд вдвое сократил размер материального ущерба по делу экс-помощника Курпатова

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему помощнику доктора Андрея Курпатова Алексею Иевскому, которого приговорили к шести годам колонии за мошенничество и кражу вещей у экс-начальника. Сумму размера материального ущерба сократили более чем в два раза.

По гражданскому иску Иевского также оштрафовали на 78 млн рублей. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, осужденный и защита просили приговор Куйбышевского районного суда отменить, а самого бывшего помощника господина Курпатова оправдать.

Сторона обвинения полагала, что приговор законный и обоснованный. При этом размер гражданского иска и ущерба просили снизить, ссылаясь на то, что половина денежных средств осужденный получил не от продажи онлайн курсов. Суд снизил размер материального ущерба и гражданского иска до 35,4 млн рублей.

Подробнее о приговоре Алексею Иевскому — в материале «Ъ-СПб» «Психотерапевт закрыл гештальт».

Татьяна Титаева