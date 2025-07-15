В Петербурге начали действовать новые требования к внешнему виду курьеров

Во вторник, 15 июля, вступило в силу распоряжение комитета по транспорту Петербурга о требованиях к внешнему виду, транспорту и идентификационным номерам курьеров. Об этом напомнили в пресс-службе Комтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В частности, новые правила обязывают курьеров иметь опрятный вид, на транспортном средстве (ТС) и одежде должны быть специальные светоотражающие элементы. Также на одежде, сумке и ТС должен размещаться читаемый идентификационный номер.

«Исключить присутствие на транспортном средстве элементов, препятствующих распознаванию идентификационных номеров»,— гласит одно из перечисленных требований.

Подробнее с вступившими в силу требованиями ко внешнему виду курьеров можно ознакомиться на официальном сайте администрации Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 июля в городе начали действовать новые правила для курьеров, передвигающихся по городу на СИМ, велосипедах и электровелосипедах. Ограничения коснулись максимальной скорости движения: не более 10 км/ч для поездок по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам. Кроме того, в определенных локациях курьеры теперь и вовсе не могут использовать для работы двухколесные транспортные средства.

Подробнее об этом читайте в материале «Курьерам замедляют скорость».

Дарья Астанина