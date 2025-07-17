Петербуржцы пожаловались на качество мобильной связи после инцидента с БПЛА

Жители Петербурга и Ленобласти пожаловались на плохой сигнал мобильной связи после инцидента под Кировском. Согласно сведениям портала Downdetector, только за час на качество связи поступило более 650 жалоб, за сутки — 5,79 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Наибольшее число проблем зафиксировали у операторов Мегафон (28% жалоб), TELE2 (18%), Yota (12%) и МТС (10%). Петербуржцы и жители области сообщали, что у них не грузились сайты и не открывались приложения, которые зависят от интернета.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы рано утром 17 июля подавили БПЛА в небе над Кировским районом Ленобласти. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Из-за объявления воздушной опасности в Пулково 1,5 часа действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт начал обслуживать рейсы в обычном режиме только с 06:38. Все ограничения были полностью сняты в 07:15.

Андрей Маркелов