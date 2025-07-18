В Петербурге группу «риелторов» осудили за махинации с недвижимостью на 50 млн рублей

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор участникам организованной группы (ОГ), которые под видом риелторов осуществляли мошеннические сделки с недвижимостью. Фигурантам удалось завладеть квартирами на набережной Фонтанки, проспекте Энтузиастов, Петропавловской и Кирочной улицах, общая кадастровая стоимость объектов, приобретенных обманным путем, оценивается примерно в 50 млн руб., рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Согласно материалам дела, ОГ была создана в 2016 году, в нее по «приглашению» организатора вступили пять человек. Еще один «риелтор» действовал с участниками группой лиц по предварительному сговору. Махинаторы подделывали документы, удостоверяющие личность владельцев недвижимости, после чего осуществляли сделки по переходу права собственности.

Помимо мошеннического приобретения квартир на набережной Фонтанки (кадастровой стоимостью 6,6 млн руб.), проспекте Энтузиастов (4,6 млн руб.), Кирочной (19,9 млн руб.) и Петропавловской улицах (13,9 млн руб.), фигуранты лишили одного из потерпевших права на земельный участок в Стрельне (5,4 млн руб.). Также участники ОГ незаконно пытались завладеть квартирой на Достоевского (6,3 млн руб.) и нежилым помещением на Большом проспекте Петроградской стороны (25,6 млн руб.), однако к тому моменту незаконная деятельность фигурантов была раскрыта, сделки не были заключены.

Двое осужденных проведут 5,5 лет в исправительной колонии общего режима, еще один — 6 лет. Также прозвучали приговоры на 8 и 10 лет в ИК общего режима. Лишь один из фигурантов получил 3 года условно (с испытательным сроком в 2,5 года).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургскую банду черных риелторов-убийц приговорили к очередным срокам.

Дарья Астанина