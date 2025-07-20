Авиакомпания «Россия» отменила 16 рейсов из Пулково во Внуково и Шереметьево

В воскресенье, 20 июля, в связи с вводом ограничений в районах московских аэропортов Внуково и Шереметьево авиакомпания «Россия» скорректировать расписание и отменила более десятка рейсов в столицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», речь идет об 11 рейсах во Внуково: FV6013, FV6007, FV6009, FV6025, FV6027, FV6031, FV6011, FV6037, FV6520, FV6090 и FV6960, а также о пяти рейсах в Шереметьево: FV6960, FV6520, FV6090, FV6428, FV6094.

Представители авиакомпании и аэропорта оказывают пассажирам полный комплекс услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП), уточнили в ВВСС.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что вечером 19 июля и в ночь на 20 июля аэропорт Пулково принял 29 московских рейсов из-за атаки беспилотников на столицу. После снятия ограничений на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах воздушная гавань Петербурга продолжает работать над стабилизацией расписания.

Андрей Цедрик