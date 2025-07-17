Европейский университет не отдал себе отчета

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУ) оштрафовали за материал о работе судебных экспертов, признав ответственным за разжигание ненависти к представителям этой профессии. Суд обязал вуз выплатить 250 тыс. рублей. В апреле прокуратура обратила внимание на размещенный на сайте ЕУ соответствующий аналитический отчет. В основу дела об административном правонарушении легло заключение доцента СПбГУ. Образовательное учреждение категорически не согласно с таким решением и намерено его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание учебного заведения «Европейский университет». Особняк графа Кушелева-Безбородко (Малый мраморный дворец) на Гагаринской, дом 3

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание учебного заведения «Европейский университет». Особняк графа Кушелева-Безбородко (Малый мраморный дворец) на Гагаринской, дом 3

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Смольнинский районный суд пришел к выводу, что в отчете Института проблем правоприменения (ИПП) Европейского университета содержатся признаки «унижения достоинства» по отношению к социальной группе «российские судебные эксперты». В конце июня стало известно, что прокуратура Центрального района города усмотрела в документе состав административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ и направила материалы в суд. 17 июля автономная некоммерческая образовательная организация (АНОО) была оштрафована на 250 тыс. рублей. По указанной статье это минимальный из возможных штраф для юридических лиц.

Институт проблем правоприменения был основан в 2009 году. Основными сферами его исследований, помимо прочего, являются практики принятия судами решений, а также исполнение и превышение судебных полномочий. В своей деятельности ИПП опирается, в частности, на социологические опросы, глубинное интервьюирование и работу со статистической информацией. Как заявлено, миссия института — содействовать установлению верховенства права в России через изучение отечественных правоприменительных практик.

Из постановления о возбуждении дела следует, что 21 апреля надзорный орган обнаружил на сайте университета аналитическую статью под названием «Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий». Работа была в результате снята с сетевого ресурса ЕУ. «Признаки унижения достоинства группы лиц "судебные эксперты" выражаются в нанесении вреда профессиональной (деловой) репутации представителям указанной социальной группы»,— приводит формулировку прокуратуры объединенная пресс-служба петербургских судов.

Как ранее стало известно «Ъ-СПб», признаки «унижения экспертов» были выявлены после заключения доцента кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Анастасии Гришаниной. Она, в частности, выступала экспертом в уголовном деле художницы Александры Скочиленко.

В суде представитель вуза отметила, что материал ИПП был выполнен «в строгом соответствии с принципами научной этики и уважения к личности», что, по ее словам, подтверждается лингвистическим заключением специалиста Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Высказывания, на которые ссылается эксперт СПбГУ, как указала сторона защиты, являются прямой речью самих судебных экспертов, поэтому ни о каком умысле на унижение достоинства группы лиц речи идти не может. В деле отсутствует вменяемый состав. Более того, в соответствии с нормами Конституции РФ эта статья в принципе не может применяться к научным материалам, полагает юрист.

«Было проведено 24 экспертных интервью, из которых 14 информантов — эксперты (шесть экспертов-криминалистов и восемь судмедэкспертов) и 10 — представители юридических профессий (следователи, адвокаты, судьи). Кроме того, проведено пять полевых сессий наблюдений полного рабочего дня в отделениях судебно-медицинских бюро и в отделе комплексных экспертиз»,— подчеркнула защитница.

Исследование, в котором надзорное ведомство усмотрело неладное, проводилось в 2019–2021 годах. В «Европейском» пояснили, что его результаты вошли в сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции (и там же были представлены в 2021 году) «Вехи истории Российского центра судебно-медицинской экспертизы. К 90-летию со дня образования», организованной Российским центром судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ и Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования Минздрава.

«Отчет прошел научное рецензирование в Государственном учреждении здравоохранения Тульской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" и Центре социолого-правовых исследований Социологического института РАН»,— прокомментировали в вузе.

Процесс уложился в одно заседание, несмотря на то что представитель университета заявила ходатайство о назначении по делу судебно-лингвистической экспертизы. Однако суд его отклонил.

В Европейском университете сообщили «Ъ-СПб», что намерены обжаловать решение Смольнинского райсуда.

Добавим, что в 2023 году ЕУ оштрафовали на 70 тыс. рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП РФ). Как рассказали «Ъ-СПб» в АНОО, поводом стали восемь книг, изданных при поддержке созданного американским миллиардером Джорджем Соросом Института «Открытое общество» (Open Society Foundations, также известен как Фонд Сороса) и Института Кеннана (дочернее подразделение Международного центра Вудро Вильсона). Обе организации были признаны Генпрокуратурой нежелательными в России в 2015 и 2022 году соответственно.

Андрей Кучеров