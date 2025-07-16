Апелляция проработала ущерб психотерапевта

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор в части тюремного срока бывшему помощнику Андрея Курпатова — Алексею Иевскому. В конце минувшего года экс-ассистент популярного психотерапевта получил шесть лет колонии за мошенничество и кражу у работодателя, но своей вины так и не признал. При этом апелляционная инстанция несколько снизила размер гражданского иска. Конфликт между некогда партнерами долгое время развивался и в публичной плоскости, наделав в медиаполе немало шуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 15 июля Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Алексею Иевскому, который в начале декабря 2024 года по решению Куйбышевского районного суда Петербурга отправился на шесть лет в ИК общего режима

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 15 июля Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Алексею Иевскому, который в начале декабря 2024 года по решению Куйбышевского районного суда Петербурга отправился на шесть лет в ИК общего режима

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

15 июля Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Алексею Иевскому, который в начале декабря 2024 года по решению Куйбышевского районного суда Петербурга отправился на шесть лет в ИК общего режима (обвинение просило 13 лет) по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ) у телеведущего и психотерапевта, а также основателя «Высшей школы методологии» и интеллектуального кластера «Игры разума» Андрея Курпатова. Тогда же суд удовлетворил гражданский иск к нему на сумму почти в 78 млн рублей. До того как подсудимый угодил за решетку, он был помощником популярного психолога и продавал его курсы через свою компанию «Онлайн Продакшн».

На последнем слушании в горсуде размер гражданского иска был снижен до 77,8 млн рублей, но срок остался тот же.

«Апелляционная инстанция приговор Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга изменила, снизив размер материального ущерба до 35 474 778 рублей в отношении ИП Курпатов А. В., размер гражданского иска потерпевшего К. до 77 859 378 рублей, в остальном приговор оставлен без изменения»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов.

Ранее следствие пришло к выводу, что господин Иевский с мая 2020 года по август 2021 года под предлогом приобретения доли в квартире на набережной канала Грибоедова, стоимостью 3 млн рублей, а также четырех земельных участков в Выборгском районе Ленобласти (общая стоимость почти 10 млн рублей) и автомобиля Porsche Cayenne Coupe убедил Курпатова передать ему 33 млн рублей. При этом обязательства, сказано в материалах дела, бывший ассистент так и не выполнил. В то же время, как установил суд, он похитил из квартиры доктора Курпатова часы Breguet за 1,2 млн рублей и серьги Mercury за 2,6 млн рублей.

Далее, следует из обвинительного заключения, Алексей Иевский убедил гуру саморазвития зарегистрировать на себя юрлицо для продажи онлайн-курсов. По договору он должен был перечислять телеведущему 50% от каждой продажи вебинаров, однако вместо 112,5 млн рублей господин Курпатов получил только 76,5 млн рублей.

Сам подсудимый свою вину с момента задержания в октябре 2021 года отрицает. Его адвокат Карина Фролова настаивала на полном оправдании своего подзащитного.

Конфликт между потерпевшим и подсудимым долгое время развивался и в публичном поле. Так, близкие господина Иевского утверждали, что произошедшее — банальное сведение личных счетов по причине неудавшихся отношений. А также что с самого начала Алексей Иевский якобы предлагал вернуть все полученное им, но психотерапевт таким образом решил отомстить. При обжаловании меры пресечения в горсуде обвиняемый подтвердил, что состоял с доктором в отношениях.

Андрей Кучеров