Ускользающее счастье

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве по факту скандального закрытия спортивного клуба Happy Fitness. Фитнес-клуб на юго-востоке города прекратил работу 1 июля, не предупредив ни клиентов, ни персонал. Собственники объяснили это непродлением договора со стороны арендодателя. Администрация ТРЦ настаивает, что Happy Fitness систематически просрочивал и так льготную арендную плату, в связи с чем на этот раз ее было решено повысить. Владельцы абонементов пытаются вернуть потерянные деньги. В клубе отчитываются о начале возврата средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торгово-развлекательный центр Лондон-Молл

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Торгово-развлекательный центр Лондон-Молл

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили «Ъ-СПб» возбуждение уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). С требованием начать разбирательство обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов. Иск к Happy Fitness из-за внезапного закрытия готовит также Роспотребнадзор. «Руководство не реагирует на обращения потребителей и не производит возврат денежных средств за неиспользованный период абонементов»,— пояснили в пресс-службе ведомства. Руководство Роспотребнадзора предлагает пострадавшим петербуржцам направить письменную претензию к ИП А. С. Король и, если предприниматель откажет в удовлетворении, обратиться к ведомству за поддержкой в суде.

«На данный момент ведутся следственные действия, проведены обыски в местах проживания фигурантов уголовного дела, изъяты вещественные доказательства, имеющие отношение к совершенному преступлению. Пострадавшие граждане получат статус потерпевших. Органами внутренних дел при надзорном сопровождении принимаются меры по возврату средств пострадавшим от действий мошенников»,— добавил господин Романов. В прокуратуре Невского района сообщили «Ъ-СПб», что ведут проверку по жалобам жителей.

Клуб располагался в торгово-развлекательном центре «Лондон Молл» на улице Коллонтай, 3, на юго-востоке Петербурга. 1 июня точка не открылась для посетителей к неожиданности и покупателей абонементов, и сотрудников. На входной двери было вывешено объявление с адресом электронной почты для связи с руководством Happy Fitness. Номер телефона клуба больше не работает, а все соцсети зачищены. «К сожалению, нам не продлили договор аренды после успешной 11-летней работы фитнес-клуба»,— следует из объявления на сайте Happy Fitness.

В администрации «Лондон Молла» рассказали «Ъ-СПб», что Happy Fitness имел скидку не менее 50% на аренду, но регулярно просрочивал платежи. Посетители клуба пишут в Сети, что на этот раз арендодатель отказался делать дисконт и повысил арендную плату. В ТРК эту информацию не прокомментировали.

Как выяснил депутат Михаил Романов, абонементы в зал приобрели более 1 тыс. человек. Они готовят к клубу коллективный иск. Владельцы Happy Fitness в лице индивидуальных предпринимателей Анжелики Король и ее мамы Лидии Измаковой изначально знали, что 31 мая 2025 года договор аренды в ТРК истечет и пролонгировать его будет нельзя. Тем не менее предпринимательницы до последнего «собирали» деньги с граждан, продавая абонементы на год вперед. Параллельно они вывозили оборудование фитнес-клуба, освобождая площадку в соответствии с условиями договора, говорит господин Романов.

Известно, что госпожа Измакова является собственницей и гендиректором ООО «Империя здоровья», бывшим руководителем ООО «Хэппи фитнес II». До 15 июня 2018 года организация принадлежала предпринимателю Сергею Измакову, основателю сети «Аптека Доктор». Скандал со спортклубом под схожим названием в городе произошел и пять лет назад: в 2020-м в Московском районе без предупреждения и возврата денег клиентам закрылся Happy Fitness Premium.

Примечательно, что в договоре на оказание услуг, подписываемом клиентами, было указано, что сумма, которую платит покупатель, уходит на покупку одного месяца занятий, а остальные 11 месяцев годового абонемента формально идут «в подарок». В Роспотребнадзоре уверили «Ъ-СПб», что в этом случае закон все равно будет на стороне потребителя. И если услуга не оказана в полном объеме (то есть «подарок» также является обязанностью, которую должен предоставить Happy Fitness), то предприниматель должен вернуть деньги за тот период, в который услуга не оказывалась.

Администрация Happy Fitness, как сообщают СМИ, пообещала вернуть средства в соответствии с графиком, который компания, по собственному заявлению, обнародует позже. Графика на сайте на момент публикации не появилось.

Тем не менее с электронного ящика, указанного на сайте фитнес-центра для связи с клиентами, на письмо журналиста «Ъ-СПб» ответили, что клиенты могут обменять свой абонемент на абонемент клуба I Love Sport на Новочеркасском проспекте или на три месяца занятий в центре «Динамит» в переулке Чалиева.

Полина Пучкова