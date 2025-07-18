Сбер взошел на «Фрегат»

ООО «Сбербанк Инвестиции» вошло в капитал ООО «Фрегат», владеющего одноименным заводом по выпуску вторичного свинца в подмосковном Вознесенске. Долю структура Сбера приобрела у петербургской компании «Озбэттериз» (представляет в РФ интересы белорусского холдинга 1АК-Group). Сделка похожа на компромисс между бизнес-интересами и необходимостью институциональной легитимизации, где Сбер получает доступ к стратегическому активу на стадии роста, а белорусский холдинг — внутреннего союзника, репутационный и юридический щит в условиях санкционного давления, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ООО «Сбербанк Инвестиции» приобрело 8% (83,6 млн рублей) в уставном капитале ООО «Фрегат», на балансе которого числится одноименный завод по выпуску вторичного свинца в подмосковном Вознесенске, узнал «Ъ-СПб». Остальные 92% (962 млн рублей) остались у петербургского ООО «Озбэттериз», которое в феврале 2025 года приобрело актив у кипрской ERMOCO LIMITED.

Компания «Озбэттериз» принадлежит белорусскому бизнесмену Виктору Лемешевскому, владельцу холдинга 1АК-Group, и его бизнес-партнеру Александру Зубареву. Фирма выполняет для холдинга роль торгового дома в РФ.

Завод «Фрегат» в Подмосковье специализируется на переработке свинцово-кислотных аккумуляторов, выпуске свинца и сплавов, а также полипропилена и кристаллического сульфата натрия. Проектная мощность предприятия составляет 170 тыс. тонн отработанных батарей в год. До 2022-го завод ежегодно выпускал до 40 тыс. тонн свинца и сплавов, что составляло около четверти всего объема производства этого металла в стране (около 200 тыс. т.— «Ъ-СПб»).

В 1AK-Group не стали комментировать ситуацию. В «Сбербанк Инвестиции» на момент публикации на вопросы «Ъ-СПб» не ответили.

Адвокат, старший юрист коллегии адвокатов ALX Partners Анастасия Рябова обращает внимание, что, несмотря на небольшую долю, приобретенную структурой Сбера в капитале «Фрегата», сделка может быть стратегическим или опционным входом, так как банковские инвестподразделения нередко используют миноритарное участие как способ структурированного участия в бизнесе.

С ней соглашается гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, полагая, что речь может идти о закреплении стратегического партнерства, в рамках которого Сбер поддержит завод финансированием и при этом, получив долю, сможет осуществлять контроль за бюджетом реализации проекта, крупными сделками, продажами, менеджментом и прочим.

Кроме того, вторичный свинец — это отрасль, чувствительная к ESG-повестке, импортозамещению и обеспечению сырьевой безопасности в условиях санкционного давления. А это значит, что Сбер может видеть потенциал в технологическом апсайде, а также в реализации зеленых проектов на базе завода, говорит госпожа Рябова.

Она добавляет, что Сбербанк — крупный российский игрок с серьезной экспертизой в корпоративной структуре и устойчивыми каналами комплаенса, что для 1АК-Group также может стать репутационным и юридическим щитом.

«Сделка выглядит как компромисс между бизнес-интересами и необходимостью институциональной легитимизации. Сбер получает доступ к стратегическому активу на стадии роста, а 1АК-Group — внутреннего союзника и "прикрытие" в условиях санкционного давления»,— резюмирует юрист.

Господин Бурмистров, в свою очередь, говорит, что в случае успешного перезапуска завода и его выхода на полные производственные мощности Сбер сможет перепродать свой портфель с соответствующей прибылью. Если потребуется дополнительное финансирование, то ситуация может быть обратной — и портфель Сбера увеличится за счет портфеля мажоритарных акционеров.

Владимир Колодчук