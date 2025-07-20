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Опубликовано видео ДТП с 21 пострадавшим в Дагестане

В соцсетях опубликованы кадры ДТП в Гунибском районе республики. 19 июля грузовой «УАЗ», в кузове которого находились пассажиры, опрокинулся на повороте к мосту через реку. Как сообщал «Ъ», пострадал 21 человек, включая 18 детей. Трое пострадавших — ребенок и двое взрослых — получили тяжелые ранения, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Раненые были госпитализированы сначала в Гунибскую центральную районную больницу, куда прибыли специалисты Дагестанского центра медицины катастроф. Затем пострадавших транспортировали в Махачкалу медицинским вертолетом. Минздрав Дагестана опубликовал фотосъемку полета.

Всего из Гуниба в Махачкалу были эвакуированы 14 детей. Они госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточнили в минздраве.

Следственный комитет России сообщил о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Юлия Рыбина, Махачкала

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