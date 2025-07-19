В Дагестане при аварии с автобусом пострадали 18 детей

Всего в результате ДТП в Гунибском районе Дагестана пострадал 21 человек, 18 из них — дети. Трое из пострадавших, включая одного ребенка и двух взрослых, получили тяжелые ранения, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Раненые госпитализированы в Гунибскую центральную больницу. Их намереваются отправить в больницы Махачкалы с помощью вертолета. Лечение пострадавших проконтролирует министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

В полиции «Ъ» рассказали, что пострадавшие — жители местного села. Они в составе 18 детей и трех взрослых ехали на пикник на микроавтобусе «УАЗ». В Следственном комитете России (СКР) заявили, что водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего «буханка» съехала с дороги и перевернулась. Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.