В самой большой деревянной церкви Германии случился пожар

В нижнесаксонском городке Клаусталь-Целлерфельд ночью в воскресенье загорелась Рыночная церковь Святого Духа — самая большая деревянная церковь Германии. Об этом сообщают практически все германские средства массовой информации, включая Bild.

По информации местной добровольной пожарной дружины, церковь загорелась полпервого ночи. Прибывшие пожарные нашли церковь уже полностью объятой пламенем. Работы продолжались до утра, когда огонь удалось полностью потушить. В настоящее время церковь оцеплена. Информации о причинах пожара и масштабе нанесенного урона пока не поступало. По данным СМИ, однако, полиция предполагает, что церковь загорелась из-за поджога, и уже приступила к поиску злоумышленников.

Церковь, построенная между 1639 и 1642 годами исключительно из дуба и ели, считается одним из памятников северогерманского барокко. В ней может одновременно находиться до 1200 человек.

Виктор Буй