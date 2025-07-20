До 2027 года реконструируют Западный обход Краснодара от Средней до Дзержинского

В столице Кубани планируется реконструировать Западный подъезд к Краснодару от улицы Средней до транспортной развязки по улице Дзержинского. Работы планируется провести в 2026-2027 годах, рассказал «Ъ-Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодара Фото: пресс-службы администрации Краснодара

По его словам, заказчиком реконструкции Западного подъезда к Краснодару выступает MKУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», подрядчиками — ООО «ДТК» и ООО «Веста». Срок завершения работ по первому участку — до 15 ноября 2027 года, по второму — до 30 января 2026 года. Предусмотрены работы по реконструкции до шестиполосного варианта 5,4 км проезжей части дорог, строительству тротуаров на всем протяжении объекта, устройство шумозащитных экранов (3,4 км), переустройству инженерных сетей.

Также, по словам господина Белугина, в скором времени специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации нового путепровода над железнодорожными путями по улице Офицерской и автодороги по улице Тихорецкой от дома №5 до 2-ro проезда Филатова (от МЖК до Северного моста). «По данным объектам в настоящее время ведется работа по подготовке документации для проведения торгов. Начиная с 2026 года запланирована постепенная реализация остальных 19 приоритетных проектов развития улично-дорожной сети города Краснодара»,— рассказал Андрей Белугин.

В настоящее время в Краснодаре реализуется комплексная программа развития улично-дорожной сети «25/35». В нее вошли 27 масштабных проектов, на которые направят 151,3 млрд руб. Сейчас по данной программе ремонтируют Тургеневский мост, реконструируют Западный Обход и улицу Есенина в Музыкальном микрорайоне. В этом году начнется реконструкция участка улицы Красных Партизан, прилегающего к Западному Обходу.

Дмитрий Михеенко