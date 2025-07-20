Четыре поезда в Петербург задержаны на шесть и более часов из-за ЧП на станции Лихая

В связи с происшествием на ж/д перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области на территории Северо-Кавказской железной дороги, где упали обломки БПЛА, в настоящий момент на шесть и более часов задерживаются четыре поезда, следующие в Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, речь идет о пассажирских поездах № 278 Анапа — Санкт-Петербург (задержка составляет 6 часов 20 минут), № 36 Адлер — Санкт-Петербург (+8 ч. 37 мин.), № 50 Кисловодск — Санкт-Петербург (+9 ч. 9 мин.) и № 8 Севастополь — Санкт-Петербург (+6 ч. 2 мин.). Также на 9 часов 33 минуты задерживается поезд № 226 Адлер — Мурманск, следующий в границах ОЖД.

В пресс-службе компании отметили, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов — питанием. Обо всех изменениях пассажиров информируют по SMS.

«Ъ» писал, что инцидент с массовой задержкой поездов на юге России произошел в ночь на 19 июля во время массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Система ПВО отразила удар, однако обломки дронов повредили линии электропередачи на станции Лихая. В результате обесточились грузовой и пассажирский составы. В настоящий момент из-за происшествия задерживаются в общей сложности 132 пассажирских поезда с опозданием от 33 минут до 15 часов.

Андрей Цедрик