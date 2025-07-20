В Ростовской области пассажирам задержанных поездов раздали 50 тысяч сухпайков

Федеральная пассажирская компания раздала свыше 50 тыс. продуктовых наборов пассажирам поездов, задержанных более четырех часов из-за происшествия в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РЖД Фото: РЖД

Работа по снабжению едой путешественников продолжается. В дороге пассажиры также получают питьевую воду. Бригады составов оказывают необходимую помощь людям.

Железнодорожники принимают меры для минимизации отклонений от расписания пассажирских составов.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении РЖД Пассажирам, на сайте ОАО РЖД или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Из-за происшествия на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области задерживаются 132 пассажирских поезда с опозданием от 33 минут до 15 часов.

Инцидент произошел в ночь на 19 июля во время массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Российская ПВО отразила удар, однако обломки дронов повредили линии электропередачи на станции Лихой. В результате обесточились грузовой и пассажирский составы.

Тат Гаспарян