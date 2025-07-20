ЧП на станции Лихой задержало движение 132 поездов

Из-за происшествия на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области задерживаются 132 пассажирских поезда с опозданием от 33 минут до 15 часов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В задержках находятся составы двух операторов — ФПК и «Гранд Сервис Экспресс». Накануне, 19 июля, число остановленных поездов составляло 75.

Движение по участку происшествия возобновилось на пониженной скорости. 37 составов уже достигли пунктов назначения. На 13 станциях дополнительно открыли билетные кассы, пассажиров уведомляют об изменениях через SMS.

На основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог работает усиленный штат сотрудников. Пассажирам раздают бутилированную воду, семьи с детьми и пожилые люди могут разместиться в комнатах матери и ребенка.

Инцидент произошел в ночь на 19 июля во время массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Российская ПВО отразила удар, однако обломки дронов повредили линии электропередачи на станции Лихой. В результате обесточились грузовой и пассажирский составы.

Тат Гаспарян