У европейцев собственная гордость

После того как президент США Дональд Трамп заявил о готовности Европы оплатить поставки американских вооружений Украине, ряд стран ЕС отказался от участия в этой схеме. Причины разнятся: от стремления поддержать собственный ВПК до отсутствия средств на такие закупки. При этом выяснилось, что некоторые страны узнали об этом плане только после его обнародования. Какие вооружения помимо комплексов Patriot могут быть закуплены по новой схеме, тоже пока неясно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в одном из польских аэропортов

Фото: Zuma / TASS Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в одном из польских аэропортов

Фото: Zuma / TASS

Заявление о готовности США продать вооружения союзникам по НАТО для последующей передачи Украине оставило много вопросов, прежде всего какие из стран действительно готовы за это платить. Генсек НАТО Марк Рютте назвал шесть стран — Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду. К схеме также присоединятся Великобритания и Германия, которая выступила инициатором соглашения: Берлин готов самостоятельно профинансировать покупку двух комплексов Patriot для Украины. Норвегия также может приобрести один комплекс.

Впрочем, по данным Reuters, как минимум две страны даже не знали о плане вооружения Украины за их счет.

«У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации (США.— “Ъ”) только сейчас начинают понимать, что это означает на практике»,— цитирует агентство посла одной из этих стран в Вашингтоне.

Пока существуют лишь условные рамки соглашения — обсуждение деталей начнется в ближайшее время. Предполагается, что страны будут передавать свои вооружения Украине и закупать у США более современные — для себя. Это позволит ускорить поставки Киеву, но сделает участников схемы более уязвимыми: им придется ждать исполнения контрактов американским ВПК. Сейчас эта схема — уравнение со многими неизвестными: не определены объемы и типы вооружений, сроки поставки и порядок оплаты.

С уверенностью можно сказать, что в будущую сделку включат комплексы Patriot.

По данным The New York Times, согласие на их передачу могут дать как страны—члены НАТО, так и государства вне альянса — в обмен на приоритетные заказы у Вашингтона. В распоряжении самих США находятся 60 комплексов, у других стран в сумме их около 120. Газета напомнила слова Трампа о готовности «одной богатой страны» передать 17 Patriot и предположила, что речь может идти о Швейцарии: в 2020 году Raytheon продала ей 17 пусковых установок. Однако в состав комплекса входят и другие элементы, включая центр управления, радар и ракеты-перехватчики.

Так или иначе, встреча стран—владельцев комплексов Patriot и потенциальных покупателей для нужд Украины намечена на 23 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Председательствовать на ней будет командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич. В настоящий момент Украина располагает восемью комплексами: два из них выведены из строя и отправлены на ремонт, оставшиеся шесть охраняют Киев. Помимо Patriot в соглашение могут быть включены и другие виды вооружений, которые уже поставлялись Украине, например баллистические ракеты ATACMS и крылатые JASSM, пишет The New York Times.

Однако чем больше деталей сделки становятся публичными, тем больше стран отказываются в ней участвовать.

В среду, 16 июля, их было уже четыре. Сразу же о своем нежелании платить за вооружения для Украины заявила Венгрия, не раз блокировавшая решения ЕС по военной помощи Киеву. Ее поддержала Прага: чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что его страна сосредоточится на других проектах помощи Украине, включая инициативу по поставкам боеприпасов.

Особенно чувствительными для сторонников новой схемы стали отказы Франции и Италии, входящих в число крупнейших экономик ЕС. Позицию Парижа изданию Politico пояснили два французских чиновника, знакомых с ситуацией. По их словам, президент Эмманюэль Макрон выступает за развитие европейского ВПК и заключение контрактов с местными оборонными концернами. Кроме того, Франция намерена увеличить собственный оборонный бюджет, одновременно сокращая госдолг, который достиг почти 6% ВВП. На нехватку средств сослались и в Италии: ее расходы на оборону и так ниже целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Разногласия между европейскими странами по поводу закупок американских вооружений заметили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва внимательно следит за поступающей информацией. «Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег. Гражданам не останется ничего»,— резюмировал Дмитрий Песков.

Вероника Вишнякова