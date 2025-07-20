Пермский IT-предприниматель возглавил новую фирму

Бывший первый замгендиректора АО «Прогноз» Евгений Овчаров стал гендиректором ООО «Кама Технологии». По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены 4 июля. С 2019 года ООО руководил Роман Солдатенков. Учредителем «Кама Технологии» является ООО «ТГ “Парма”», подконтрольное господину Овчарову. Сам он позиционирует себя как основатель Parma Technologies Group. Выручка ООО в 2024 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 200 млн руб. Компания развивает программу «Кластрум» — функциональный модуль для сбора, обработки, анализа и визуализации большого объема данных, а также систему централизованного управления правами доступа «Юнигейт».

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Евгений Овчаров возглавляет также столичное ООО «Айти Парма» и ООО «ТГ “Парма”». До 2024 года он также владел и управлял ООО «Пармалогика», которое ныне ликвидируется.

В конце 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и ООО «Свенти» о взыскании с ООО «Пармалогика» 914 млн руб. Спор рассматривался в закрытом судебном заседании, суть требований истцов неизвестна.