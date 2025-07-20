Силы ПВО за ночь сбили 93 беспилотника

Минобороны России заявило, что в период с 23:30 19 июля до 7:00 20 июля силы ПВО уничтожили 93 беспилотника. Они были перехвачены в небе над девятью регионами и акваторией Черного моря.

Как уточнило ведомство, 38 беспилотников сбиты над Брянской областью. Над Подмосковьем уничтожены 19 БПЛА, в том числе 16 беспилотников, летевших на Москву. 11 БПЛА сбиты над Калужской областью, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской и Рязанской областями.

С начала ночи работу дважды приостанавливали московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Ограничения также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги и Ярославля.