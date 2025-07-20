В Госдуме готовят законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что депутаты нижней палаты парламента готовят законопроект о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания среди детей.

«Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей»,— сказала Татьяна Буцкая «РИА Новости».

По словам депутата, идеология расчеловечивания имеет в том числе вид детской игры. Она считает, что такая игра подталкивает детей к отказу от человеческой идентичности и, как следствие, отрицанию юридических и природных законов.

Готовящийся документ запретит распространение информации, которая пропагандирует отказ от биологической и бытовой принадлежности человека, добавила Татьяна Буцкая. По ее словам, законопроект не затронет детские спектакли, утренники и фильмы, которые предполагают перевоплощение детей по сюжету.