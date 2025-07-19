Секретарь реготделения «Единой России» раскритиковал работу мэра Ульяновска

В минувшую пятницу на конференции региональной организации «Единой России» секретарь реготделения, первый вице-спикер регионального заксобрания Владимир Камеко раскритиковал работу мэра Ульяновска Александра Болдакина.

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Как сообщили «Ъ-Волга» участники конференции, речь шла об исполнении обязательств администрации перед горожанами, «это касается и благоустройства, и инженерных коммуникаций, и капремонта, и подготовки к зиме».

Сам господин Камеко, комментируя «Ъ-Волга» претензии партии к работе мэра, сказал, что «нельзя так бездушно относиться к жителям города». «Это недопустимо, когда горожане приглашают главу города на сход граждан, связанный со сквером Авиастроителей (имеется в виду сквер Антонова.— “Ъ”), а никто туда от администрации не едет. Это даже не политический шаг, это просто их обязанности — слушать население. Это их компетенция и их задача. А так как Александр Болдакин является членом партии “Единая Россия”, мы попросили его, чтобы он повнимательнее относился ко всем этим историям»,— пояснил Владимир Камеко.

Напомним, жители Нового города (района авиастроителей), начиная с апреля, регулярно собираются по четвергам на сходы, протестуя против вырубки деревьев в сквере им. О.К. Антонова, который является любимым местом отдыха горожан и буферной зеленой зоной между жилым массивом и самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал ПАО «Ил»), против «брусчатизации» сквера в рамках «проекта благоустройства», «который жители не согласовывали», а также против планов мэрии по застройке части территории сквера многоэтажными домами. Постоянно на сходы общественные активисты приглашали мэра Ульяновска, однако ни он, ни его заместители на них ни разу не появились.

Сергей Титов, Ульяновск