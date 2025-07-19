ЦИК Молдавии не допустил до выборов оппозиционный блок «Победа»

Центризбирком Молдавии не допустил к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа». Его представители считают решение политически мотивированным.

За отказ в регистрации «Победы» на заседании ЦИК проголосовали шесть из девяти членов избирательной комиссии, остальные воздержались, передает ТАСС. Представитель блока депутат Василий Боля сообщил о намерении обжаловать решение в суде.

Выборы в парламент республики должны состояться 28 сентября. «Победа» — оппозиционный блок, выступающий за создание союза с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая сейчас находится под домашним арестом.

Аналогичное решение о недопуске «Победы» к выборам было принято перед президентскими выборами в Молдавии в 2024 году. Тогда причиной отказа в регистрации ЦИК назвал, в том числе, нарушения при финансирования блока.