Свердловские власти показали, как будет выглядеть арена для киберспорта

В Екатеринбурге в ближайшие два месяца откроется новая киберспортивная арена «Маяк Арена» на ул. Радищева, 33, она займет два этажа. Как сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, это будет первая площадка такого масштаба за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

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«Первые всероссийские соревнования по киберспорту примем на новой арене уже осенью этого года в рамках конгресса "Форум Будущего". Затем проведем международные соревнования для спортсменов стран-участниц БРИКС. Екатеринбург — будущая столица киберспорта на Урале!»,— написал Денис Паслер в своих соцсетях.

На арене оборудуют зоны для игры на компьютерах и игровых приставках, пространства для виртуальной реальности и мобильного гейминга, а также профессиональная сцена с большим экраном и студия для проведения киберспортивных турниров. По данным департамента информационной политики региона, здесь установят около 130 компьютеров, bootcamp-зоны для тренировок команд, VR-зоны и студия для стриминга. Общая площадь арены составит 3 тыс. кв. м. Одновременно здесь смогут тренироваться до 200 спортсменов, арена вмещает столько зрителей.