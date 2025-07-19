Красота пошла по домам

В марте—мае продажи бьюти-гаджетов на онлайн-платформах выросли на 40% и более год к году. Спрос стимулируют рост вовлеченности граждан в уход за собой и увеличение цен на салонные процедуры. Но из-за отсутствия выраженного эффекта потребители нередко разочаровываются в устройствах, перепродавая их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В марте—мае 2025 года продажи бьюти-гаджетов в России выросли на 40% год к году, подсчитали в «Авито». Абсолютных цифр в компании не привели. Рост интереса к бьюти-гаджетам, не входящим в категорию медицинских изделий, также заметили аналитики Wildberries. Оборот их продаж вырос в полтора-два раза год к году, уточнили в компании.

Самый заметный рост спроса среди бьюти-гаджетов, по данным «Авито», показали массажеры для головы: интерес к ним увеличился на 67% год к году.

Лифтинг-массажеры для лица (служат для подтяжки кожи) прибавили 46%, LED-маски (борются с пигментацией, морщинами, акне и проч.) — 33%, дарсонвали (имеют форму расчески, стимулируют рост волос) — 28%.

В Wildberries заметили двукратный рост спроса на косметические бандажи, помогающие бороться с отеками.

Председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова связывает интерес к бьюти-гаджетам с ростом вовлеченности потребителей в уход за собой и стремлением сократить расходы. Заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев обращает внимание на рост стоимости профессионального ухода и спа-процедур. Не все горожане также имеют достаточно времени для их посещения, добавляет он.

Согласно подсчетам «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), средний чек при оплате услуг спа-центров в первом полугодии 2025 года составил 4,1 тыс. руб., прибавив 14% год к году. Спрос на их услуги вырос на 7%.

Господин Маслиев не исключает, что многие потребители рассматривают использование бьюти-гаджетов и как способ борьбы со стрессом. Но домашние приборы, по словам госпожи Франгуловой, обычно нацелены на крайне мягкое воздействие: их основная задача — не навредить владельцу, выраженного клинического эффекта ждать не стоит. «Максимум, на что они способны,— кратковременное улучшение микроциркуляции, и как результат — ощущение свежести кожи»,— рассуждает она.

Из-за отсутствия выраженного эффекта пользователи нередко разочаровываются в бьюти-гаджетах.

76% продаж в категории в марте—мае, по данным «Авито», пришлись на ресейл (продажи подержанных товаров с рук). Интерес к бывшей в употреблении продукции вырос на 48% год к году, к новой — только на 29%, подсчитали аналитики. «Рост вторичного рынка — следствие разочарования: кто-то купил, понял, что это не его, и продает»,— поясняет Кирилл Маслиев. Эксперт говорит, что многие потребители изначально рассчитывают на вау-эффект, а сами гаджеты быстро теряют новизну. Покупатели же воспринимают покупку девайсов с рук как способ сэкономить, говорит Юлия Франгулова.

Виктория Колганова