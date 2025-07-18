Вжик — и в Геленджик

В пятницу, 18 июля, аэропорт Геленджик возобновил воздушное сообщение, прерванное весной 2022 года из-за специальной военной операции. Сотрудники аэропорта рассказали, что все эти три года тренировались работать, по очереди изображая пассажиров. Сами же пассажиры утверждают, что им не страшно летать рядом с зоной боевых действий, поскольку «риск есть всегда». А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что открытие аэропорта говорит о возвращении к нормальной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершающий посадку в аэропорту Геленджика

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершающий посадку в аэропорту Геленджика

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Пассажиров, имеющих билеты на рейс 10–83 "Геленджик—Москва (Шереметьево)", приглашают пройти предполетный контроль безопасности!» — такое объявление разносится в полдень по новому терминалу аэропорта Геленджик. Сотрудницы аэропорта торжественно выстроились у стойки регистрации, они улыбаются пассажирам и провожающим. Пока их, правда, немного: это первый рейс после более чем трехлетнего перерыва. В марте 2022 года полеты были прекращены по соображениям безопасности после начала специальной военной операции. Как раз в этот момент должен был открыться новый терминал, вспоминает в беседе с корреспондентом “Ъ” руководитель службы перевозок аэропорта Геленджик Анна Лесничая.

«Здание и все службы были полностью готовы к приему пассажиров, но случилось по-другому,— рассказывает она.— Первое время было странно и грустно приходить в пустое здание. Мы ждали, что запрет полетов вот-вот отменят. Кто-то из сотрудников уволился, кто-то отправился в командировку в аэропорт Сочи, но основная часть сотрудников осталась. И три с лишним года мы репетировали прием и отправление самолетов, отрабатывали навыки работы с разными категориями пассажиров — с маломобильными, с несовершеннолетними. Изучали документы, тренировались и ждали, когда же прилетит первый самолет». По ее словам, отсутствие пассажиров не привело к уменьшению зарплаты, но вся команда очень скучала по реальной работе.

Во время этих тренировок пассажиров изображали сотрудники аэропорта.

«Мы приходили с чемоданами и сумками, предъявляли документы, проходили досмотр, получали посадочные талоны,— рассказывает сотрудница отдела перевозок Мария.— Потом выходили на поле, садились в автобус, делали круг… и возвращались обратно в терминал — самолетов-то нет! После этого репетировали прием воздушного судна — получали багаж. И вот наконец-то первые настоящие пассажиры!»

«Новость об открытии аэропорта была неожиданной и приятной,— улыбается Анна Лесничая.— Это значит, что мы можем продолжать и расширять свою деятельность, набирать и обучать персонал».

Трое молодых людей, по виду айтишники, зашли в зал ожидания за несколько часов до полета. Летят в Москву, а в Геленджике работали в аэропорту на отстройке запускаемого оборудования.

На вопрос, не страшно ли было покупать билет на самолет (все же не очень далеко территория, где идут боевые действия), они отвечают сразу: не страшно.

«Удобство важнее, а риски есть всегда. Когда мы узнали про начало полетов, купили билеты не раздумывая»,— говорит молодой человек. Обратно в Геленджик он намерен лететь также самолетом: «Добираться в Геленджик из аэропорта Сочи — то еще испытание. По навигатору пять часов, по факту — десять».

Супружеская пара с маленькой девочкой ожидают вылета в Москву. Марина и Артем Орловы приезжали в Геленджик из Петербурга на отдых и теперь возвращаются домой. «Конечно, самолетом удобнее. Сюда мы добирались с пересадкой — на "Сапсане" в Москву, потом поездом до Новороссийска. Представьте, как тяжело с годовалым ребенком в поезде, как долго пришлось ехать»,— делится молодая женщина.

Мы едем на летное поле встречать рейс из Москвы. Этот же борт обратным рейсом доставит в столицу пассажиров из Геленджика. Выехав на поле, видим со стороны белую громаду терминала. Недалеко — горки строительного мусора, это все, что осталось от старого аэровокзала. Скоро территорию расчистят, здесь обещают разбить парк.

На летном поле стоят две пожарные машины. Они здесь не только для безопасности, но и ради красоты: пожарные должны сделать водяную арку — струи воды, под которыми торжественно проедет первый борт, прилетевший в обновленный аэропорт. Самолет уже виден над морем — бесшумная точка в синем небе. Вот он приближается, но гул мотора доносится, только когда лайнер выкатывается на рулежную дорожку. Серебристо-голубой Airbus разворачивается, и над ним взметаются две водные струи. Видно, как пилот в кабине и пассажиры машут встречающим.

У трапа с большими букетами роз стоят губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Геленджика Алексей Богодистов и директор аэропорта Иван Таранченко. Они торжественно вручают цветы первой спустившейся с трапа женщине; рядом смущенно стоит ее муж в кепке с символикой ЧВК «Вагнер» и маленький мальчик. Светлана Чурикова, первая пассажирка нового аэропорта, охотно рассказывает журналистам, что живет в Нижнем Новгороде, но в Геленджике у ее семьи собственная квартира. «Как только я узнала, что полеты возобновляются, тут же подумала: наконец-то будем добираться с комфортом! И тут же купила билеты»,— говорит женщина.

По трапу тем временем спускаются остальные пассажиры: и обычные курортники в шортах и гавайских рубашках, и потеющие в строгих костюмах чиновники. Депутат Госдумы Александр Ремезков, бывший вице-губернатор Краснодарского края, рассказывает журналистам: «Живу в Краснодаре, летаю в Москву на работу. Конечно, через Геленджик ближе и удобнее, чем через Сочи!» За ним из самолета выходит актер Сергей Жигунов с маленькой белой собачкой на руках. Но он не очень расположен общаться — кивнув журналистам, актер сразу уходит в автобус.

«Мы возвращаемся к нормальной жизни?» — спрашивает у губернатора Вениамина Кондратьева один из журналистов. «Хочу вас поправить — мы уже вернулись», — отвечает глава региона.

Анна Перова, Геленджик