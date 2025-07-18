История аэропорта Геленджик

Аэропорт был построен в 1950-е на месте военного аэродрома времен Великой Отечественной войны. К середине 1980-х он отправлял и принимал до 40 рейсов в сутки. Однако в 1990-е годы произошел серьезный спад пассажиропотока — отдыхающие предпочитали Сочи и Анапу.

В 2004 году Госсовет РФ принял решение реконструировать аэропорт Геленджика, включив проект в программу развития российской курортной отрасли. Работы по реконструкции стартовали в 2005 году, а первый рейс обновленная воздушная гавань приняла 29 мая 2010 года. По программе модернизации в аэропорту была построена новая взлетно-посадочная полоса, перрон и пассажирский терминал. После первой реконструкции аэропорт получил возможность принимать все типы воздушных судов. Вскоре после открытия обновленный аэропорт Геленджика стал площадкой международной авиационной выставки «Гидроавиасалон», а во время чемпионата мира по футболу в 2018 году воздушная гавань принимала международные рейсы.

Пассажиропоток рос стремительно — если в 2010 году аэропорт обслужил 129 тыс. пассажиров, то в 2019 году его посетили 338 тыс. человек. Однако терминал был рассчитан на обслуживание 140 пассажиров в час, а в 2017 году в высокий сезон аэропорт обслуживал более 450 человек в час. Необходимость строительства нового здания была очевидна.

В 2019 году банк ВТБ и администрация Краснодарского края подписали соглашение о развитии аэропорта Геленджик. Проект стоимостью более 6 млрд руб. реализовал ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Площадь нового терминала составляет 16 тыс. кв. м, пропускная способность — 890 пассажиров в час, что позволяет обслужить более 1 млн человек в год. Проект нового аэровокзального комплекса разрабатывало архитектурное бюро Fuksas (Италия). Итальянские дизайнеры предложили сделать кровлю здания похожей на белую птицу, стремительно меняющую направление полета. Строительство заняло всего 18 месяцев, и к концу 2021 года новый терминал аэропорта Геленджик был готов принять пассажиров. Однако в марте 2022 года воздушное сообщение на юге России было остановлено из-за боевых действий, и терминал так и не успел заработать. Он принял первых пассажиров только 18 июля 2025 года.

Анна Перова, Геленджик