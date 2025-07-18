В Ульяновске суд признал незаконным бездействие регионального Агентства ветеринарии

Заволжский районный суд Ульяновска частично удовлетворил иск ульяновской зоозащитницы Наталии Лазаревой и признал незаконным бездействие Агентства ветеринарии Ульяновской области, выразившееся в непринятии порядка взаимодействия ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» с частными приютами для животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Как отмечается в изготовленном в этой неделе решении, «суд приходит к выводу, что Агентством ветеринарии не урегулирован порядок взаимодействия приютов и ОГБУ по вакцинации животных от бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных».

В своем иске Наталия Лазарева отмечала, что в мае 2024 года на заседании Общественной палаты региона стало известно о том, что вакцинация от бешенства в единственном в городе приюте для животных «Подарок судьбы» силами ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» в 2020 году не велась», а «в 2024 году государственные ветеринары пришли в приют всего два раза», в результате «животные выпускаются в прежнюю среду обитания невакцинированными». Это, как отметила истец, нарушает ее права на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Будет ли Агентство ветеринарии обжаловать решение суда, неизвестно.

Сергей Титов, Ульяновск