Паслер заявил об отсутствии планов расторжения концессий в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что массового расторжения действующих концессионных соглашений в регионе не планируется. Об этом он сообщил на пресс-конференции XV Уральского Медиафорума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Дениса Паслера, большинство таких проектов работают эффективно и будут продолжать реализовываться. Вместе с тем, он допустил возможность точечных изменений в случае, если концессия не дает нужного результата.

«Есть концессии, которые работают, и эффект определенный, конечно же, приносят, решая те задачи, которые изначально закладывались в концессионные соглашения, поэтому я думаю, что все-таки большинство из них будет жить. Часть, которые будем видеть, что они неэффективны, конечно, будем отказываться»,— сказал Денис Паслер.

В 2024 году начальник городского управления ЖКХ Александр Брагин рассказал, что на реконструкцию сетей екатеринбургского МУП «Водоканал» могут направить 660 млрд руб. до 2045 года. При этом до 2035 года могут инвестировать 33 млрд руб.

Полина Щуцкая