ФАС следит за ценами на авиабилеты в Геленджик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует цены на авиабилеты в Геленджик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Служба включила соответствующие маршруты в еженедельный мониторинг по 150 туристическим направлениям. Мониторинг организован совместно с федеральными ведомствами.

В ФАС отметили, что оперативно примут меры реагирования в случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что менее чем за сутки с 9 на 10 июля стоимость билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла почти втрое. Цена выросла с 17,8 до 50,2 тыс. руб. В обратном направлении билеты стоили около 42,1 тыс. руб., время в пути — 3 часа 55 минут

Вячеслав Рыжков