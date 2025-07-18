ФАС следит за ценами на авиабилеты в Геленджик
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует цены на авиабилеты в Геленджик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Саркис Айвазян
Служба включила соответствующие маршруты в еженедельный мониторинг по 150 туристическим направлениям. Мониторинг организован совместно с федеральными ведомствами.
В ФАС отметили, что оперативно примут меры реагирования в случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что менее чем за сутки с 9 на 10 июля стоимость билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик выросла почти втрое. Цена выросла с 17,8 до 50,2 тыс. руб. В обратном направлении билеты стоили около 42,1 тыс. руб., время в пути — 3 часа 55 минут