Против журналиста-иноагента Дзядко возбуждено уголовное дело

Столичные органы Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело против главного редактора телеканала «Дождь» (объявлен иностранным агентом) Тихона Дзядко (объявлен иноагентом). Его обвинили в распространении фейков о ВС РФ и нарушении закона об иностранных агентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тихон Дзядко (объявлен иноагентом) в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Тихон Дзядко (объявлен иноагентом) в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фигурантами по делу также проходят журналистки телеканала Екатерина Котрикадзе и Валерия Ратникова (объявлены иноагентами). По версии следствия, журналисты опубликовали материал с ложной информацией о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. Ведомство решает вопрос об объявлении фигурантов в розыск.

Тихон Дзядко (объявлен иноагентом) находится в розыске с апреля этого года за уклонение от обязанностей иноагента. Следователи установили, что главный редактор не направлял в уполномоченный орган информацию, которую был обязан предоставить.

Телеканал «Дождь» признали СМИ-иноагентом в августе 2021 года. На следующий год Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала и он приостановил работу в России. В 2023 году Генпрокуратура России объявила канал нежелательной организацией.

Никита Черненко