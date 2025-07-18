Остановка по требованию подорожала

Вступил в силу закон, ужесточивший наказание и контроль за грузовиками с перевесом. В частности, введен штраф в 600 тыс. руб. за нарушение правил остановки в зоне пункта весогабаритного контроля. Этим же законом усилено наказание для водителей легковых авто и мотоциклистов: штраф до 10 тыс. руб. теперь применяется за отказ остановиться по требованию ГИБДД. При повторном нарушении за это деяние можно лишиться прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

18 июля начали действовать поправки в КоАП (ФЗ-209), принятые Госдумой в июне. Основная часть изменений касается водителей грузовиков и их владельцев.

Сроки давности привлечения к ответственности по статье 12.12.1 КоАП, в которой прописаны санкции за езду без разрешения с нестандартным грузом (по габаритам и массе), увеличен с двух месяцев до года.

Введен новый штраф в 600 тыс. руб. для собственника грузовой машины, если она проехала автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) с нарушением правил, например остановилась, выехала на встречную полосу, обочину, двигалась без соблюдения 20-метровой дистанции до следующего грузовика. Штраф в 150 тыс. руб. за превышение допустимых габаритов грузов в пределах 10 см теперь применяется в отношении собственника транспортного средства (раньше мог быть оштрафован и водитель).

Еще одно ужесточение, введенное с 18 июля новым законом, коснется абсолютно всех водителей, в том числе легковых автомобилей и мотоциклов. Штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД теперь повышен с 500–800 до 7–10 тыс. руб. Повторное в течение года нарушение (раньше такого состава не было) грозит штрафом в 10 тыс. руб. или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев.

«Отказ остановиться по требованию инспектора часто происходил, когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии,— пояснил нововведение руководитель рабочей группы "Народного фронта" "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.— Такие водители отлично понимали: если они остановятся — их ждет не просто разговор с инспектором, а реальный штраф и лишение прав. А если не остановятся — всего лишь 500 руб. Поэтому они выбирали не останавливаться. Это приводило к погоням, авариям и стрельбе. Это и стало ключевым аргументом для серьезного увеличения размера штрафа, чтобы предотвратить такие случаи».

Вступившие в силу изменения предложила группа сенаторов и депутатов в начале 2024 года. Необходимость поправок авторы поясняли значительным объемом ущерба, который наносят перегруженные грузовики дорогам.

Сумма, пояснял депутат Сергей Тен (ЕР), сопоставима с объемом средств, которые выделяются на ремонт и содержание дорожной сети. При этом эффективность санкций, введенных в 2013 году, давно обесценилась.

В пояснительных материалах приводился пример Курганской области, где из всех водителей, которых пытался остановить Ространснадзор для взвешивания грузовиков, останавливались лишь 25%. Двухмесячный срок давности привлечения к ответственности по статье 12.21.1 приводил к тому, что Ространснадзор не успевал обрабатывать материалы: в 2024 году, по данным Счетной палаты, из-за этого не было вынесено более тысячи постановлений на 333,6 млн руб. Необходимость усиления санкций для остальных водителей за отказ остановиться по требованию ГИБДД депутаты не поясняли.

Накануне вступления в силу закона Счетная палата опубликовала результаты проверки применения весогабаритного контроля. Выяснилось, что из 579 существующих АПВГК (75 на федеральных дорогах и 503 — на региональных) половина не работала и фиксировала нарушения — такова оценка аудиторов на момент окончания проверки в октябре 2024 года. В ряде регионов контрольные пункты установили таким образом, что их можно объехать по альтернативному маршруту, избежав штрафа. Из-за этой проблемы, по оценке Счетной палаты, бюджет, недополучил около 25,9 млрд руб.

В Минтрансе, комментируя результаты аудита, заявили, что ведомство «ведет планомерную работу по решению проблемных вопросов, связанных с работой системы весогабаритного контроля». В качестве примера такой «работы» министерство приводит вступившие 18 июля в силу поправки в КоАП и внесенный недавно законопроект о создании единой системы контроля грузовиков, которая включит все АПВГК в единый контур.

Иван Буранов