Остановка по требованию подорожала
Начали действовать новые санкции для водителей грузовиков и легковых автомобилей
Вступил в силу закон, ужесточивший наказание и контроль за грузовиками с перевесом. В частности, введен штраф в 600 тыс. руб. за нарушение правил остановки в зоне пункта весогабаритного контроля. Этим же законом усилено наказание для водителей легковых авто и мотоциклистов: штраф до 10 тыс. руб. теперь применяется за отказ остановиться по требованию ГИБДД. При повторном нарушении за это деяние можно лишиться прав.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
18 июля начали действовать поправки в КоАП (ФЗ-209), принятые Госдумой в июне. Основная часть изменений касается водителей грузовиков и их владельцев.
Сроки давности привлечения к ответственности по статье 12.12.1 КоАП, в которой прописаны санкции за езду без разрешения с нестандартным грузом (по габаритам и массе), увеличен с двух месяцев до года.
Введен новый штраф в 600 тыс. руб. для собственника грузовой машины, если она проехала автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) с нарушением правил, например остановилась, выехала на встречную полосу, обочину, двигалась без соблюдения 20-метровой дистанции до следующего грузовика. Штраф в 150 тыс. руб. за превышение допустимых габаритов грузов в пределах 10 см теперь применяется в отношении собственника транспортного средства (раньше мог быть оштрафован и водитель).
Еще одно ужесточение, введенное с 18 июля новым законом, коснется абсолютно всех водителей, в том числе легковых автомобилей и мотоциклов. Штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД теперь повышен с 500–800 до 7–10 тыс. руб. Повторное в течение года нарушение (раньше такого состава не было) грозит штрафом в 10 тыс. руб. или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев.
«Отказ остановиться по требованию инспектора часто происходил, когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии,— пояснил нововведение руководитель рабочей группы "Народного фронта" "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.— Такие водители отлично понимали: если они остановятся — их ждет не просто разговор с инспектором, а реальный штраф и лишение прав. А если не остановятся — всего лишь 500 руб. Поэтому они выбирали не останавливаться. Это приводило к погоням, авариям и стрельбе. Это и стало ключевым аргументом для серьезного увеличения размера штрафа, чтобы предотвратить такие случаи».
Вступившие в силу изменения предложила группа сенаторов и депутатов в начале 2024 года. Необходимость поправок авторы поясняли значительным объемом ущерба, который наносят перегруженные грузовики дорогам.
Сумма, пояснял депутат Сергей Тен (ЕР), сопоставима с объемом средств, которые выделяются на ремонт и содержание дорожной сети. При этом эффективность санкций, введенных в 2013 году, давно обесценилась.
В пояснительных материалах приводился пример Курганской области, где из всех водителей, которых пытался остановить Ространснадзор для взвешивания грузовиков, останавливались лишь 25%. Двухмесячный срок давности привлечения к ответственности по статье 12.21.1 приводил к тому, что Ространснадзор не успевал обрабатывать материалы: в 2024 году, по данным Счетной палаты, из-за этого не было вынесено более тысячи постановлений на 333,6 млн руб. Необходимость усиления санкций для остальных водителей за отказ остановиться по требованию ГИБДД депутаты не поясняли.
Накануне вступления в силу закона Счетная палата опубликовала результаты проверки применения весогабаритного контроля. Выяснилось, что из 579 существующих АПВГК (75 на федеральных дорогах и 503 — на региональных) половина не работала и фиксировала нарушения — такова оценка аудиторов на момент окончания проверки в октябре 2024 года. В ряде регионов контрольные пункты установили таким образом, что их можно объехать по альтернативному маршруту, избежав штрафа. Из-за этой проблемы, по оценке Счетной палаты, бюджет, недополучил около 25,9 млрд руб.
В Минтрансе, комментируя результаты аудита, заявили, что ведомство «ведет планомерную работу по решению проблемных вопросов, связанных с работой системы весогабаритного контроля». В качестве примера такой «работы» министерство приводит вступившие 18 июля в силу поправки в КоАП и внесенный недавно законопроект о создании единой системы контроля грузовиков, которая включит все АПВГК в единый контур.