Т-Банк получил 12,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

По итогам первого полугодия чистая прибыль Т-Банка по РСБУ составила 12,8 млрд руб. При этом годом ранее банк показал результат в 2,23 раза выше — 28,87 млрд руб. В банке отмечают, что «прибыль по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом кредитный портфель банка на 1 июля 2025 года достиг 2,86 трлн руб., превысив результат годовой давности в 2,2 раза. Причем портфель корпоративных кредитов вырос в 7,5 раза, до 585 млрд руб., а портфель розничных кредитов — в 1,8 раза, до 2,28 трлн руб. Выросли и средства на счетах клиентов — на 1 июля они достигли 3,83 трлн руб., из которых более 3 трлн руб. находились на счетах физлиц.

Собственный капитал банка за год вырос более чем в два раза и на середину 2025 года достиг 524 млрд руб. Достаточность общего капитала Н1.0 составила 11,4% (при минимуме в 8%).

Т-Банк является главным активом группы «Т-Технологии». В группу также входят страховые компании «Т-Страхование» и «Т-Страхование будущего», микрофинансовая компания «Т-Финанс», коллекторское агентство «Феникс». Общее количество клиентов группы на середину 2025 года оценивается в 51,7 млн человек, из которых 33,5 млн человек являются активными. Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU) увеличилось на 11% год к году, до 33,5 млн человек. Общий объем покупок за первое полугодие 2025 года составил 4,73 трлн руб.

Результаты второго квартала и первого полугодия 2025 года по МСФО группа планирует опубликовать в августе 2025 года.

Ольга Базутова