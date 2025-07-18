Капитализация рынка криптовалют приблизилась к рекордным $4 трлн

Капитализация мирового рынка криптовалют достигла рекордных $3,91 трлн. Стоимость биткоина после коррекции на текущей неделе продолжила рост к показателю all time high (абсолютного максимума), зафиксированному 14 июля — более $123 тыс.

Ethereum после продолжительного спада показал максимальную цену с 2024 года. В пятницу стоимость ETH/USDT превысила $3,6 тыс. Стоимость монеты XRP (Ripple) обновила свой исторический максимум, установленный в январе, и выросла выше $3,6 тыс., после чего началась коррекция.

Интерес инвесторов к криптовалютам вырос на фоне поддержки со стороны властей США инициатив по расширению использования таких активов. Министерство труда ранее отменило ограничения для включения цифровых активов в инвестиционные программы пенсионных накоплений. Президент Дональд Трамп высказывался в поддержку отмены налогов для малых криптосделок. Накануне палата представителей Конгресса США одобрила пакет законопроектов для мягкого регулирования криптосферы. Политические оппоненты господина Трампа считают, что его политика открывает широкие возможности для коррупции и обхода законодательства с использованием криптовалют.

Подробнее — в материале «Ъ» «Принятие законопроекта стало победой для криптоиндустрии»