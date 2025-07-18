Ведущие деловые СМИ активно обсуждают вчерашнее прохождение через Конгресс США законопроекта по регулированию рынка криптовалют. Эксперты отмечают, что это стало важной победой для криптоиндустрии, и подчеркивают, что крупные компании приложили немало лоббистских усилий для продвижения этого законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конгрессмен Том Эммер, республиканцы Дасти Джонсон, Брайан Стайл, Гленн Томпсон, конгрессмен Френч Хилл

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Конгрессмен Том Эммер, республиканцы Дасти Джонсон, Брайан Стайл, Гленн Томпсон, конгрессмен Френч Хилл

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Конгресс США принял важнейший законопроект о регулировании стейблкойнов

Палата представителей США приняла закон о регулировании стейблкойнов. Это первый крупный законопроект о криптовалютах, одобренный Конгрессом. Палата представителей проголосовала 308 голосами за и 122 против, поддержав так называемый «Закон о гениях» (Genius Act), регулирующий стейблкойны — токены, привязанные к таким активам, как доллар США. Это откроет банкам возможность выпускать собственные цифровые активы. Законопроект теперь будет передан на подпись президенту Дональду Трампу. Принятие законопроекта стало победой для криптоиндустрии, которая потратила сотни миллионов долларов, чтобы повлиять на выборы 2024 года после серии правовых угроз со стороны администрации Байдена.

Палата представителей приняла законопроект о криптовалютах

Криптовалютные компании, такие как Coinbase Global и Circle, добивались принятия законов, обеспечивающих прозрачность регулирования их деятельности. Это произошло после затратных баталий с регулирующими органами во время администрации Байдена. Теперь компании нашли союзников в лице Трампа и многих республиканцев, вложив средства в прошлогодние (президентские.— “Ъ”) выборы. Руководство Палаты представителей уже объявило нынешнюю неделю «неделей криптовалют». Криптовалютная индустрия в США активно развивается после выборов. Новая администрация заняла либеральную позицию по вопросу регулирования криптовалют и перспективы принятия законопроекта в Конгрессе. В минувший понедельник цена биткойна уже взлетела до исторического максимума, превысив $120 тыс.

Рынок криптовалют одержал крупную победу благодаря принятию Конгрессом законопроекта о стейблкойнах

В четверг Конгресс принес решающую победу для криптоиндустрии, приняв первый федеральный закон о регулировании стейблкойнов и открыв путь для более широкого использования этой технологии в повседневных финансах. Поддержанный республиканцами и Дональдом Трампом законопроект устанавливает федеральный или региональный надзор за токенами, привязанными к доллару, которые могут перемещаться круглосуточно и между платформами. Сторонники законопроекта утверждают, что он может открыть доступ к более быстрым и дешевым способам платежей и сделать легитимным рынок объемом $265 млрд. По прогнозам аналитиков Citigroup, к 2030 году он может вырасти до $3,7 трлн.

Палата представителей отправила на подпись Трампу законопроект, регулирующий стейблкойны

Криптоиндустрия давно жаловалась на то, что нечеткие законы затрудняют работу в США и что администрация Байдена пыталась регулировать ее с помощью принудительных мер, а не прозрачного нормотворчества. Принятие этого законопроекта было одним из главных приоритетов для индустрии, которая быстро стала влиятельным игроком в Вашингтоне благодаря лоббированию и значительным пожертвованиям на избирательные кампании. По мнению ее сторонников, принятие законопроекта знаменует собой ключевой момент на извилистом пути криптовалют к массовому использованию.

Подготовил Евгений Хвостик