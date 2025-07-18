Прибыль российских банков выросла на треть в июне

Российские банки получили в июне 392 млрд руб. чистой прибыли, что на треть больше майских показателей. Об этом свидетельствуют данные обзора Банка России о развитии банковского сектора.

ЦБ связывает рост прибыли с крупным разовым восстановлением резервов. Доходность на капитал (ROE) выросла с 18,9% до 24,5%. Убыточными в июне оказались 78 банков против 73 в мае. Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале, составил в прошлом месяце 640 млрд руб. против 350 млрд руб. в мае.

Результат связан с тем, что рынок ожидает смягчения денежно-кредитной политики во втором полугодии после снижения ключевой ставки до 20%. По итогам первого полугодия банки заработали 1,7 трлн руб. чистой прибыли, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

По оценке ЦБ, банкам «удается поддерживать широкую маржу в условиях жестких ДКУ (денежно-кредитных условий.--“Ъ”)». Сильного влияния на это не оказывает рост отчислений в резервы из-за постепенного вызревания розничного портфеля, уточнили в регуляторе.